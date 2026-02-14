Calcio risultati di serie A Atalanta sesta

L'Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, causando un salto in classifica fino al sesto posto. La squadra bergamasca ha segnato due gol nel secondo tempo, portando a casa i tre punti e consolidando la sua posizione nella parte alta della classifica di Serie A. La partita si è giocata questa sera allo stadio Olimpico di Roma, davanti a un pubblico numeroso.

Roma, 14 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lazio-Atalanta 0-2 Venticinquesima giornata: Pisa-Milan 1-2, Como-Fiorentina 1-2, Lazio-Atalanta 0-2, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 58, Milan 53, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Atalanta 42, Como 41, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’Atalanta si conferma in ottava posizione con una vittoria sofferta contro la Cremonese, battuta 2-1.

Ecco un aggiornamento sui risultati della ventiduesima giornata di Serie A.

SCALVINI rovina il ritorno di GASPERINI: Atalanta-Roma 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.