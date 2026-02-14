Calabria | Tre dirigenti PD si dimettono denunciano correntismo e distanza dai cittadini Futuro incerto per il partito

Tre dirigenti del PD in Calabria si sono dimessi ieri, accusando il partito di favoritismi e di non ascoltare più le esigenze della gente. La decisione arriva dopo mesi di tensioni interne e di scontri sulle scelte politiche. Uno di loro ha riferito che il partito si è allontanato dalla comunità, concentrandosi troppo su giochi di potere. La situazione crea incertezza sul futuro del partito nella regione.

Svolta nel PD calabrese: tre dirigenti lasciano il partito, denunciando personalismi e distanza dai cittadini. Una frattura interna profonda scuote il Partito Democratico in Calabria. Chiaravalloti, Rosa e Vitale, tre figure di spicco della politica regionale, hanno ufficialmente rassegnato le dimissioni, contestando un clima di personalismi, correntismo e una crescente lontananza dalle reali esigenze del territorio. La decisione, resa pubblica il 13 febbraio 2026, apre una fase di incertezza per il partito e solleva interrogativi sul suo futuro nella regione e a livello nazionale. Un atto di accusa alla leadership e alle dinamiche interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il referendum del 22 e 23 marzo riguarda la riforma della giustizia, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e al superamento del correntismo.

La Calabria vive ancora di promesse mancate e di un futuro incerto per le sue imprese.

