Calabria | BCC aderisce a M’illumino di meno 2026 scienza e cooperazione per un futuro sostenibile

La Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore ha deciso di partecipare a “M’illumino di meno” 2026, per sensibilizzare sulla riduzione del consumo energetico, in risposta alla crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici. L’istituto ha scelto di spegnere le luci di alcune filiali e di promuovere iniziative di educazione ambientale tra i dipendenti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in pratiche più sostenibili e ridurre gli sprechi energetici nelle attività quotidiane.

Calabria si Illumina di Meno: La BCC e l’Impegno per un Futuro Sostenibile. La Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore ha aderito all’edizione 2026 di “M’illumino di meno”, la campagna nazionale per la sensibilizzazione sul risparmio energetico e la transizione ecologica. L’iniziativa, promossa da Rai Radio2 e sostenuta da Federcasse, BCC Banca Iccrea, Cassa Centrale Banca e dalla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige, vedrà le filiali della banca calabrese oscurate il 16 febbraio, un gesto simbolico che sottolinea l’impegno verso un modello di sviluppo più sostenibile. Un Gesto Simbolico con Radici Profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu Sostenibilità, l'Istituto nazionale tributaristi aderisce a 'M'illumino di Meno 2026' L'Istituto nazionale tributaristi ha deciso di partecipare anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno 2026’. Tributaristi al buio per il clima: l’Int aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026, spegnendo le luci il 16 febbraio. #M’illumino-di-Meno-2026 || L’Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a ‘M’illumino di Meno 2026’. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La BCC della Calabria Ulteriore aderisce a M’illumino di meno 2026 : Sperimenta l’energia della cooperazione!. La BCC della Calabria Ulteriore aderisce a M’illumino di meno 2026: Sperimenta l’energia della cooperazione!L’edizione 2026 dà voce alla scienza: oggi grazie alla ricerca sappiamo che è possibile migliorare le condizioni della Terra e delle nostre vite ... corrieredellacalabria.it La Bcc della Calabria Ulteriore aderisce a ‘M’illumino di meno’ 2026Le filiali della Bcc della Calabria Ulteriore la sera di lunedì 16 febbraio terranno spente le luci delle insegne. ilcrotonese.it Il 15 febbraio torniamo in piazza. La Calabria aderisce. Cosenza aderisce. È una mobilitazione diffusa, città per città, per dire una cosa semplice: non si torna indietro. Trent’anni fa la violenza sessuale è diventata reato contro la persona. Oggi il ddl Bongiorno facebook