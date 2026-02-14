Il Sottosegretario Alfredo Mantovano ha parlato con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo le minacce ricevute da don Maurizio Patriciello. La causa sono lettere e fotografie intimidatorie inviate al sacerdote. Oggi, a Caivano, si svolgerà una riunione tra i responsabili delle forze di polizia per pianificare le azioni da intraprendere.

“A seguito delle gravi lettere minatorie e del materiale fotografico intimidatorio ricevuti da don Maurizio Patriciello, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e nella giornata di domani, a Caivano, si terrà una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi “. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti le lettere e il materiale fotografico ricevuti da don Maurizio Patriciello contengono minacce rivolte allo stesso parroco di Caivano, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caivano, fonti di Governo: “Colloquio Mantovano-prefetto di Napoli”

Il governo italiano ha sempre sostenuto la liberazione dei Trentini detenuti in Venezuela, impegnandosi con costanza fin dall'inizio.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.