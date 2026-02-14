Cagliari-Lecce lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il match tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 16 febbraio alle 20:45, chiudendo la giornata 25 del campionato di Serie A. La partita si svolgerà all’Unione Domus, un impianto che ha visto diverse sfide intense quest’anno. I tifosi si preparano a sostenere le rispettive squadre, sperando in una vittoria importante per la loro classifica.
La sfida dell’Unione Domus tra Cagliari e Lecce va in scena lunedì sera chiude la giornata 25 del campionato di Serie A. I padroni di casa del Cagliari sono reduci dal ko per 2-0 sul campo della Roma, ma prima di quello avevano vinto tre match di fila risalendo a metà classifica. Per questo motivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti discussi: Cagliari-Lecce, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari – Lecce: info Settore Ospiti; Cagliari-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Cagliari, il ct Gattuso e Gigi Buffon lunedì alla Unipol Domus: Caprile e Palestra osservati speciali.
Cagliari-Lecce, Pisacane spera in Mina e confida sull’assetto recenteDue giorni separano il Cagliari dal Lecce, posticipo della 25ª giornata di Serie A, in programma lunedì 16 febbraio alle 20:45 all’ Unipol Domus. Il tecnico Fabio Pisacane sta ultimando i preparativi ... calciocasteddu.it
Cagliari Lecce, previsto il tutto esaurito allo stadio all’Unipol DomusCagliari Lecce, i tifosi sardi accorrono in massa in vista della partita di lunedì contro i pugliesi! Le ultime sul prossimo incontro di Serie A L’attesa cresce per la sfida tra Cagliari e Lecce, in p ... cagliarinews24.com
