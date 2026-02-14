Il match tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 16 febbraio alle 20:45, chiudendo la giornata 25 del campionato di Serie A. La partita si svolgerà all’Unione Domus, un impianto che ha visto diverse sfide intense quest’anno. I tifosi si preparano a sostenere le rispettive squadre, sperando in una vittoria importante per la loro classifica.

La sfida dell’Unione Domus tra Cagliari e Lecce va in scena lunedì sera chiude la giornata 25 del campionato di Serie A. I padroni di casa del Cagliari sono reduci dal ko per 2-0 sul campo della Roma, ma prima di quello avevano vinto tre match di fila risalendo a metà classifica. Per questo motivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Lecce (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Questa sera all’Olimpico si gioca Roma contro Cagliari, nel match valido per la giornata 24 di Serie A.

