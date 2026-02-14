Cadillac conferma la power unit per il 2029 | l' identità supera la strategia

Cadillac ha annunciato che utilizzerà la stessa unità motrice nel 2029, confermando la continuità tecnica. La decisione deriva dalla volontà di mantenere una stabilità nelle prestazioni del motore, che ha già dimostrato di essere affidabile. A differenza di altre scelte, Cadillac punta a rafforzare l’identità del marchio in F1, andando oltre le semplici strategie di breve termine. La casa automobilistica statunitense si impegna a sviluppare un progetto che rispecchi i valori e l’immagine del brand, puntando su innovazione e performance.

L'attenzione verso Cadillac in formula 1 cresce in modo sistematico man mano che il progetto evolve, affrontando l'esordio con una gestione tecnica mirata a definire identità, autonomia e competitività. La vettura è stata sviluppata secondo il regolamento tecnico 2026 e ha già percorso i primi chilometri nello shakedown di Barcellona e nel primo test pre-stagionale di Sakhir, segnando l'avvio di un percorso che guarda al futuro con obiettivi concreti e tempistiche ben definite. La fase iniziale vede la presenza di Sergio Perez e Valtteri Bottas al volante, con la squadra che corre attualmente utilizzando una power unit Ferrari.