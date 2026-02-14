Buenos Aires | Darderi in semifinale compleanno a rischio rimandato Sfida a Baez per la finale e la festa

Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale dell’ATP Buenos Aires, un risultato che potrebbe impedire di festeggiare il suo ventiquattresimo compleanno con una festa. La sua corsa nel torneo si svolge tra scambi intensi e sfide impegnative, mentre la possibilità di celebrare la ricorrenza si fa sempre più lontana. La partita contro Baez deciderà non solo chi accederà alla finale, ma anche se Darderi potrà dedicarsi alla festa che aveva programmato.

Darderi a Buenos Aires: Semifinale e un Compleanno Sospeso tra Campo e Festa. Luciano Darderi, ventiquattro anni compiuti in arrivo, si è qualificato per la semifinale dell’ATP Buenos Aires, un traguardo che potrebbe sovrapporsi alla sua festa di compleanno. L’azzurro dovrà affrontare il padrone di casa Sebastian Baez con la prospettiva di una finale che, in caso di vittoria, rinvierebbe le celebrazioni. Una situazione particolare, commentata con ironia dal giovane tennista, che sottolinea le peculiarità della vita da professionista. Una Vittoria Conquistata: Darderi Supera Cachín e Volare in Semifinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Darderi ha raggiunto le semifinali a Buenos Aires, sfidando Baez proprio nel giorno del suo compleanno.

Baez ha raggiunto le semifinali dell’ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto un avversario più giovane, Darderi, in una partita combattuta.

