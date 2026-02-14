Buche e dissesto sulla SP156 di Cressa

La strada SP156 a Cressa presenta numerose buche e dissesti da mesi, causando disagi ai cittadini e alle auto che la percorrono quotidianamente. La mancanza di interventi concreti ha peggiorato la situazione, rendendo difficile la guida e aumentando il rischio di incidenti. Recentemente, alcuni residenti hanno segnalato danni alle vetture causati dalle buche più profonde.

La SP156 di Cressa, arteria fondamentale che collega Borgomanero a Cressa, versa in condizioni critiche ormai da mesi. Con le piogge dei giorni scorsi, la situazione si è ulteriormente aggravata: le buche, già numerose e profonde, mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, ciclisti e soprattutto dei numerosi mezzi pesanti che percorrono quotidianamente la strada. I residenti e gli utenti della SP156 segnalano che il manto stradale si sta deteriorando rapidamente, con avvallamenti e buche che rendono il transito insidioso e pericoloso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La provinciale 156 di Cressa è diventata un problema per chi la percorre.

