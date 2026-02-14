Brindisi celebra il Carnevale | Angelo Raffaele Antelmi tra arte maschere e il racconto di un mestiere antico

A Brindisi, il Carnevale prende vita grazie alla passione di Angelo Raffaele Antelmi, che lavora da anni nel creare maschere tradizionali. La sua bottega si riempie di cartapesta e colori vivaci, testimoni di un mestiere che si tramanda da generazioni. La festa si anima con le sue creazioni, portando in piazza un pezzo di storia locale.

Il Carnevale si svela a Brindisi: Angelo Raffaele Antelmi tra arte, maschere e memoria di un mestiere. Brindisi si prepara ad accogliere Angelo Raffaele Antelmi, figura di spicco del Carnevale di Venezia, per un evento speciale in programma sabato 14 febbraio presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. L’incontro, intitolato “Memorie di un pornografo: tra passione e arte i mille volti di Angelo Raffaele Antelmi”, offrirà uno sguardo inedito sul percorso creativo di un artista che da oltre tre decenni realizza maschere e costumi, esplorando il confine tra arte, identità e la complessa simbologia del Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Angelo Raffaele Antelmi, artista e scrittore brindisino, ha deciso di condividere la sua passione per le maschere e i costumi d’autore durante un evento alla Casa di Quartiere Accademia degli Erranti.

A Bolzano, il Carnevale lucano ha preso vita con una sfilata di maschere cornute che ha attirato molti spettatori.

Tomarchio celebra il carnevale siciliano: il gusto autentico che accende la festa, il territorio e la comunitàMisterbianco è il Carnevale dell’artigianato creativo e della sartoria spettacolare: dal 1981 le sfilate celebrano i Costumi più belli di Sicilia, frutto del lavoro delle associazioni e di una ... livesicilia.it

