bravi a occupare non a lavorare

Il fatto che una telecronaca sia diventata virale in tutto il mondo mostra quanto le persone siano più brave a occupare il tempo che a lavorare. La puntata ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, molti dei quali hanno commentato con ironia sui social. È raro vedere un episodio così commentato, soprattutto perché riguarda un momento di svago piuttosto che una notizia importante.

Ha fatto il giro del mondo. Non ricordo, a memoria, che una telecronaca fosse oggetto di tanto interesse. E di tante irridenti critiche. Quando si confonde la presidente del Comitato olimpico internazionale per la figlia di Mattarella o non si riconoscono le ragazze d'oro della pallavolo, bisogna pure aspettarselo. Direi di più: è giusto che succeda. È stato un grande atto di presunzione quello del direttore di Rai Sport. La telecronaca, o la radiocronaca, della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi è uno degli esercizi più difficili che possano toccare a un giornalista. Occorrono talento, studio, pratica.