Brasile nello sci | Braathen d’oro nello slalom gigante impresa storica a Milano Cortina 2026

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, portando il Brasile sul podio per la prima volta nella storia dello sci. La sua impresa ha sorpreso gli appassionati, dato che il paese è tradizionalmente associato ad altri sport e a climi diversi. Braathen ha dimostrato grande determinazione, scendendo con precisione tra le piste di Bormio, in una giornata caratterizzata da neve fresca e condizioni difficili.

Una Samba sulle Neve: Il Brasile Conquista l'Oro nello Slalom Gigante a Milano Cortina 2026. Bormio, 14 febbraio 2026 – Lucas Pinheiro Braathen ha fatto la storia dello sport, regalando al Brasile la sua prima medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali. Il trionfo nello slalom gigante maschile, ottenuto oggi a Bormio, ha sorpreso il mondo dello sci e ha lasciato l'Italia a riflettere su una prestazione al di sotto delle aspettative. Dalle Radici Norvegesi al Trionfo Verdeoro. La vittoria di Braathen, 25 anni, rappresenta una svolta epocale per lo sci alpino. Nato a Oslo da padre norvegese e madre brasiliana, lo sciatore ha scelto di competere per il Brasile nell'ottobre 2023, dopo alcune divergenze con la federazione norvegese relative a questioni di sponsorizzazione.