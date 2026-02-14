Brasile al carnevale di San Paolo la spettacolare sfilata delle scuole di samba

Il Carnevale di San Paolo è iniziato con una grande festa al Sambodromo di Anhembi, dove le scuole di samba hanno sfilato davanti a migliaia di spettatori. La manifestazione è stata organizzata per celebrare la tradizione brasiliana e attirare visitatori da tutto il mondo. Durante la serata, le bande hanno suonato musica travolgente e le ballerine hanno indossato costumi coloratissimi, creando un’atmosfera di festa e allegria.

Il Sambodromo di Anhembi ha ospitato la sfilata delle scuole dei samba che ha dato il via ufficiale al Carnevale di San Paolo, in Brasile. La prima a sfilare è stata la Mocidade Unida da Mooca, al suo debutto nella massima serie della città. Con un tema coinvolgente e costumi vivaci, la scuola ha reso omaggio all'Instituto Geledés, una storica organizzazione brasiliana guidata da donne di colore che lottano contro il razzismo e il sessismo. Ha tenuto banco anche il tema del venerdì 13 incentrato sulle streghe e sul folklore. Carri dai toni scuri e spettacoli teatrali hanno trasformato il Sambodromo in uno spettacolo fantastico, rappresentando le streghe come simboli della resistenza delle donne nel corso della storia.