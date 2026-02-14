braathen storico oro per il brasile in gigante alle olimpiadi 2026

Braathen ha vinto la medaglia d’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando il primo oro olimpico al Brasile in questa disciplina. La vittoria ha emozionato un intero paese, anche se in Brasile non ci sono mai state nevicate, nemmeno sulla cima più alta del paese, il Pico da Neblina.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 un oro 'gigante'. Perché fa brillare di gioia un Paese intero dove neanche sulla montagna più alta, il Pico da Neblina, nello stato dell'Amazonas, al confine con il Venezuela, nevica mai. Lucas Pinheiro Braathen realizza il suo sogno e il suo capolavoro. I contrasti con la Federazione norvegese e il passaggio al Brasile. Tre anni fa, alla vigilia della tappa di Soelden, aveva deciso di smettere per contrasti con la federazione norvegese riguardanti accordi di sponsorizzazione. Per la nazione scandinava, dove è nato nel 2000, aveva vinto diverse gare di Coppa del Mondo (tra cui una coppa di specialità nello slalom), eppure era stanco e demotivato e non ne voleva più sapere.

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Bormio, portando il Brasile sul podio per la prima volta in questa disciplina.

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Lucas Pinheiro Braathen Brazil 1st Gold Medal Alpine Skiing Men's Giant Slalomat Winter Olympic 2026

