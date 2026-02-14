Il consigliere Brandi ha dichiarato che l’allarmismo sul palazzetto di Montevarchi è infondato, perché ha partecipato a un sopralluogo e ha visto tutto in ordine. Durante l’ispezione, ha osservato che le strutture sono in buone condizioni e che non ci sono problemi evidenti. La polemica tra opposizione e maggioranza si accende proprio su questa questione, con accuse reciproche di strumentalizzazione. La discussione si concentra sulle reali condizioni del palazzetto e sulla gestione delle risorse pubbliche.

"Una discutibile azione politica". E’ un botta e risposta tra opposizione e maggioranza a Montevarchi sulle presunte criticità riscontrate al palazzetto dello sport. Dopo l’uscita dei giorni scorsi dei capigruppo di opposizione "Avanti Montevarchi" e "Impegno Comune" Cristina Rossi e Fabio Camiciottoli è arrivata, a stretto giro di posta, la replica dell’assessore ai lavori pubblici: "In merito al comunicato a mezzo stampa dei capogruppo di Avanti Montevarchi e Impegno Comune – afferma Giacomo Brandi(nella foto piccola) - mi vedo costretto a replicare in quanto presente al sopralluogo insieme agli assessori Allegrucci e Piomboni, al dirigente dell’ufficio Lavori Pubblici e ai rappresentanti del gestore Engie che ha in carico la manutenzione ordinaria dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botta e risposta sul palazzetto. Brandi: "Allarmismo infondato ero presente al sopralluogo"

Arezzo, 13 febbraio 2026 – L’Assessore Brandi ha effettuato un sopralluogo al Palazzetto dello sport, rispondendo direttamente alle accuse dell’opposizione che aveva sollevato preoccupazioni su condizioni di sicurezza e manutenzione.

