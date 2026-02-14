Bosco sociale di Loseto tecnici al lavoro per la piantumazione | Messa a dimora delle fitocelle

A Loseto, il bosco sociale è in fase di crescita, dopo che i tecnici hanno piantato la maggior parte delle nuove piante. La settimana scorsa hanno completato il 90% delle fitocelle programmate, con l’obiettivo di riqualificare l’area verde. In particolare, sono stati piantati alberi e arbusti per favorire la biodiversità e migliorare il paesaggio locale.

Nel corso dell'ultima settimana è stata completata la messa a dimora di circa il 90% delle fitocelle previste dal progetto. Procedono secondo cronoprogramma i lavori del Bosco sociale di Loseto, l'intervento di forestazione urbana completa la riqualificazione del Parco di Loseto, composto dal primo lotto di Parco Mizzi e dal secondo lotto recentemente inaugurato. "Il completamento di circa il 90% della messa a dimora delle fitocelle in una sola settimana rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione del Bosco sociale di Loseto - ha dichiarato l'assessora all'ambiente Elda Perlino - Si tratta di un intervento di forestazione urbana di grande valore ambientale, che contribuisce concretamente al miglioramento della qualità dell'aria, alla mitigazione climatica e alla rigenerazione del paesaggio periurbano.