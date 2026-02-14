Bologna i convocati per il Torino | out Lykogiannis Heggem e De Silvestri

Il tecnico Italiano ha convocato 22 giocatori per la partita di domenica alle 18 contro il Torino, ma Lykogiannis, Heggem e De Silvestri non sono stati inseriti nella lista a causa di infortuni. La scelta si è resa necessaria dopo gli ultimi allenamenti, durante i quali i tre hanno lavorato a parte. La squadra si prepara a affrontare la gara con alcune assenze importanti, che potrebbero influenzare le strategie per la sfida.