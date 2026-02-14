Bologna i convocati per il Torino | out Lykogiannis Heggem e De Silvestri
Il tecnico Italiano ha convocato 22 giocatori per la partita di domenica alle 18 contro il Torino, ma Lykogiannis, Heggem e De Silvestri non sono stati inseriti nella lista a causa di infortuni. La scelta si è resa necessaria dopo gli ultimi allenamenti, durante i quali i tre hanno lavorato a parte. La squadra si prepara a affrontare la gara con alcune assenze importanti, che potrebbero influenzare le strategie per la sfida.
Il Bologna si prepara a scendere in campo per la 25ª giornata di Serie A 2025-26, sfidando il Torino domenica alle 18. Il tecnico degli emiliani Italiano dovrà fare a meno di quattro giocatori per questo turno di campionato: De Silvestri, Heggem e Lykogiannis (infortunati) e Pobega (squalificato). Ecco la lista completa dei giocatori rossoblù a disposizione. Pessina, Ravaglia, Skorupski; Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conferenza stampa De Silvestri pre Bologna Inter: «Sfida di altissimo livello, servirà il miglior Bologna»
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa, De Silvestri sottolinea l’importanza di affrontare una sfida di altissimo livello, richiedendo il massimo impegno da parte del Bologna.
De Silvestri a Mediaset: «Bologna con rispetto ma senza paura, vogliamo arrivare fino in fondo»
De Silvestri si presenta con determinazione alla vigilia di Bologna-Inter, affrontando la Supercoppa Italiana.
Argomenti discussi: Bologna, i convocati per il Parma: De Silvestri non recupera, c'è Lucumi; I convocati per #BFCLazio; Bologna-Parma, i convocati di Italiano: solo un’assenza per i rossoblù; Bologna-Parma: convocati e probabili formazioni.
Domani Torino-Bologna, i convocati di Italiano: tre assenze per i rossoblùVincenzo Italiano ha convocato 21 calciatori per la partita di domani contro il Torino, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù,. tuttomercatoweb.com
FLASH | Bologna-Lazio, i convocati di Italiano: infortunio per Heggem!Infortunio Heggem - A circa un giorno di distanza da Bologna-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, mister ... fantamaster.it
Ecco la lista dei CONVOCATI di mister SARRI per BOLOGNA-LAZIO, quarto di finale importantissimo. Buone notizie da alcuni infortunati... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #BolognaLazio #convocati #CoppaItalia #Sarri facebook
#Lazio, i convocati per Bologna. Out #Zaccagni e #Lazzari x.com