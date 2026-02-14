Bollo auto in Lombardia scattano i controlli a tappeto | ecco cosa si rischia

La Regione Lombardia ha avviato controlli più severi sul bollo auto perché molti automobilisti sono in ritardo con il pagamento. Nei prossimi giorni, le forze dell’ordine cominceranno a verificare le targhe e a iscrivere fermi amministrativi su chi non ha ancora saldato. Le autorità vogliono recuperare i soldi mancanti e impedire che i veicoli non paganti circolino senza sanzioni. Sono state predisposte ispezioni in diverse zone della regione, con l’obiettivo di identificare subito le auto senza pagamento.

Chi non ha ancora pagato il bollo auto ha pochi giorni per regolarizzare la propria condizione. La Regione Lombardia, infatti, ha recentemente annunciato l'avvio di una procedura per l'iscrizione dei fermi amministrativi. La data da segnare sul calendario è quella del 16 febbraio. La decisione è stata presa per contrastare l' evasione fiscale e recuperare i crediti pregressi. In particolare il provvedimento è rivolto a quelle vetture di cui non è stato pagato il bollo relativo all'anno 2020. Saranno pertanto le somme non versate nell'anno d'imposta indicato ad essere riscosse. Dal momento che il termine di prescrizione ordinario per il bollo auto è fissato a tre anni, con possibili estensioni, la Regione è autorizzata a intervenire nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il bollo auto non pagato può portare a sanzioni e al fermo amministrativo del veicolo.

La Regione Lombardia ha avviato una serie di controlli serrati sul bollo auto non pagato nel 2020, causando il fermo di numerosi veicoli.

