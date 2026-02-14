Bollate lo sportello Sos Sanità che accorcia i tempi delle visite

Lo sportello Sos Sanità di Bollate è stato aperto all’inizio del 2025 per ridurre i tempi di attesa delle visite mediche. Gestito dal Circolo Acli “Don Franco Fusetti”, si occupa di aiutare i cittadini a prenotare più facilmente le visite e a ottenere risposte rapide. Con questo servizio, molti residenti sono riusciti a evitare lunghe attese in ospedale.

Visite mediche, tempi infiniti. Arriva lo sportello "Sos sanità". Un aiuto per ridurre le attese In risposta ai lunghi tempi di attesa e alle difficoltà nel prenotare visite mediche, nasce Sos Sanità, uno sportello dedicato a fornire assistenza e consulenza ai cittadini di Pozzuoli. Apre lo sportello Sos Sanità della Martesana: l'iniziativa di Acli e Comune di Pozzuolo per esami e visite mediche in tempi certi A Pozzuolo Martesana nasce lo sportello "Sos Sanità", promosso da Acli e Comune, per offrire ai cittadini un supporto nella prenotazione di visite ed esami medici con tempi certi.