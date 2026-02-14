Bolelli e Vavassori | trionfo a Rotterdam una vittoria che avvicina le ATP Finals e la top 10

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di Rotterdam perché hanno battuto una coppia favorita nel match di quarti di finale, portandosi così in semifinale e avvicinandosi alle ATP Finals e alla top 10. Durante l'incontro, hanno mostrato una grande intesa in campo, sfruttando al meglio le occasioni di servizio e mantenendo alta la concentrazione nei momenti chiave. La loro vittoria rappresenta un passo importante nella corsa ai grandi obiettivi stagionali.

Trionfo Azzurro a Rotterdam: Bolelli e Vavassori in Semifinale, la Corsa alla Top 10 Continua. Rotterdam, Paesi Bassi – Un’altra prestazione convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ABN AMRO Open. Gli italiani hanno conquistato l’accesso alle semifinali del torneo ATP 500 sconfiggendo la coppia olandese Sander Gille e Sem Verbeek con un netto 6-3 6-2. Questa vittoria proietta i due tennisti verso l’obiettivo di rientrare nella top 10 della Race ATP, la classifica che determina gli otto giocatori qualificati per le ATP Finals. Una Partita Dominata Fin Dalle Battute Iniziali. La partita, disputata oggi, ha visto Bolelli e Vavassori affrontare Gille e Verbeek con una determinazione palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al torneo ATP di Rotterdam 2026, Bolelli e Vavassori hanno conquistato la semifinale grazie alla vittoria sui francesi Gille e Verbeek.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono bene il loro cammino a Rotterdam.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tabellone doppio ATP Rotterdam 2026: per Bolelli/Vavassori esordio con Bublik!; ATP Rotterdam 2026 buona la prima per Bolelli e Vavassori! Battuti Ingildsen Veldheer in due set.

ATP Rotterdam: Bolelli e Vavassori in semifinale, sconfitti Gille e VerbeekTennis - ATP | La coppia azzurra campione in carica approda in semifinale, attesa dai tedeschi Schnaitter e Wallner. In palio c'è anche il ritorno in top 10 nella Race ... ubitennis.com

Rotterdam, esordio con vittoria per Bolelli-VavassoriEsordio vittorioso per Simone Bolelli e Andra Vavassori nell'ATP500 di Rotterdam. Gli azzurri hanno superato in due set - 63 76(8)- i lucly ... sport.tiscali.it

Bolelli/Vavassori volano in semifinale #Rotterdam facebook

ATP Rotterdam: Bolelli e Vavassori in semifinale, sconfitti Gille e Verbeek x.com