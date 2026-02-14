Bob olimpico come è fatta la F1 degli sport invernali

Bob olimpico ha rivoluzionato la disciplina degli sport invernali grazie all'uso di materiali leggeri e tecnologie avanzate. La F1 degli sport invernali si distingue per i software che simulano le traiettorie e per l’attenzione meticolosa ai dettagli tecnici, come le scarpe degli atleti. Un esempio concreto è l’adozione di nuovi compositi per le slitte, che migliorano velocità e stabilità.

Il bob olimpico? Velocità, potenza e precisione tecnica su piste di ghiaccio lunghe più di 1,5 km. Dove si alternano curve sopraelevate a costanti cambi di pendenza e rettilinei in cui si toccano i 145 kmh. Sta in questa sintesi la spettacolarità di uno degli sport invernali più pericolosi del programma delle Olimpiadi invernali, ma anche per questo imprevedibile e ricco di adrenalina, sia per chi lo pratica, sia per chi lo guarda. Non a caso, che sia nella forma tradizionale con quattro membri, oppure in coppia o ancora in singolo, il bob è considerato la Formula 1 del ghiaccio. Del resto, gli atleti sono sottoposti a forze gravitazionali superiori ai 5G (simili a quanto sperimentano i piloti dei jet militari) e c'è una costante ricerca di innovazione - sino al minimo dettaglio - del mezzo e degli strumenti che utilizzano i bobbisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Con i Giochi di Milano Cortina alle porte, gli organizzatori si trovano a fare i conti con problemi pratici.

