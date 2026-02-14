Il vertice tra i leader africani di ieri ad Addis Abeba ha portato alla luce l'invito dell’Italia a partecipare come osservatore al Board per Gaza, un’occasione che la premier Giorgia Meloni definisce

A margine del vertice coi leader africani tenutosi ieri 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia, la premier Giorgia Meloni ha reso noto che l'Italia "è stata invitata al Board per Gaza come Paese osservatore", aggiungendo che l'opportunità rappresenta "una buona soluzione" rispetto la questione di compatibilità costituzionale. "Ho sempre detto che con tutto il lavoro che l'Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana e anche europea sia necessaria - ha dichiarato la presidente del Consiglio - Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Board per Gaza, Italia invitata come osservatore. Meloni: "Presenza necessaria". E su Merz dice...

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board per Gaza, perché è stata invitata ufficialmente.

Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Gaza, Tajani: limiti della Costituzione insormontabili per partecipare al Board of Peace; Il bilaterale Meloni-Vance e la spinta Usa per un ruolo dell'Italia nel Board of Peace. L'ipotesi di partecipare come osservatori; L'inganno del Board of Peace per Gaza (di M. Teodori).

Gaza, l’Italia ci sarà come osservatore: Meloni accetta l’invito di Trump. Si riaccende lo scontro politicoMeloni annuncia l’Italia osservatore al Board per Gaza convocato da Trump: svolta diplomatica o nuovo scontro politico? tag24.it

Meloni, l'Italia invitata al Board per Gaza come osservatore e ci saremoSiamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace. quotidiano.net

Giovedì potrebbe volare a Washington per il board of peace per Gaza. «Siamo stati invitati ieri, come paese osservatore» facebook

Trump invita Meloni il 19 febbraio per la prima riunione del Board di Gaza. L’imbarazzo di Chigi. Di @carusocarmelo x.com