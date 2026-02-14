Blatte e sporco nel laboratorio di un bar-pasticceria a Santa Croce sull' Arno | attività sospesa

I Carabinieri del Nas di Livorno hanno interrotto l’attività di un bar-pasticceria a Santa Croce sull’Arno dopo aver trovato blatte e molta sporcizia nel laboratorio e nel deposito alimenti. Durante un controllo, hanno scoperto pareti sporche e tavoli pieni di briciole, che mettono a rischio la sicurezza dei prodotti preparati. Il locale, situato nel cuore del paese, resterà chiuso fino a quando non saranno migliorate le condizioni igieniche.

I Carabinieri del Nas hanno rilevato le gravi carenze igienico-sanitarie: è scattato così il controllo da parte dell'Asl Precarie condizioni igienico-sanitarie rilevate dai Carabinieri del Nas di Livorno nel laboratorio e nel deposito degli alimenti di un bar-pasticceria, situato nel centro di Santa Croce sull'Arno. Nell’ambito dei costanti controlli sulla sicurezza alimentare è stata infatti rilevata la presenza di infestanti (blatte) all'interno delle esche di cattura e una diffusa presenza di sporco pregresso e residui di lavorazioni non rimossi nel tempo.Data la gravità della situazione e il potenziale rischio per la salute dei consumatori, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del personale dell'Azienda USL Toscana Centro.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Un centro per disabili è stato temporaneamente chiuso in seguito a controlli dei Nas che hanno riscontrato la presenza di blatte tra i tavoli e un ambiente di laboratorio sporco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.