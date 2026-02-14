Bit 2026 il percorso virtuoso di Artwork da Lecce a Catania

Artwork ha portato il suo percorso di crescita da Lecce a Catania, dopo aver rafforzato i servizi a Lecce, Bari e Bitonto. La causa è la nuova collaborazione siglata con l’Arcidiocesi di Catania, che permette all’azienda di espandere la propria presenza nel Sud Italia. Recentemente, Artwork ha già iniziato a offrire supporto alle comunità locali in modo più capillare e diretto.

Nuovi servizi in arrivo per Bari e Bitonto, a Lecce programmazione integrata con il Comune. Nella città etnea le attività per valorizzare il culto di Sant’Agata L’offerta di servizi consolidati su Lecce, Bari e Bitonto e la collaborazione avviata di recente con l’Arcidiocesi di Catania. La quarantaseiesima edizione di BIT Milano, conclusasi ieri, è stata per ArtWork un’importante occasione di confronto e di racconto del proprio modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali, fondato su competenza, occupazione regolare e visione strategica. A tracciare un primo bilancio delle attività 2025 è stato il consigliere di amministrazione di ArtWork Matteo Perrone: “I numeri ci confortano, ma ancora di più ci incoraggia la qualità delle relazioni costruite con i territori e con le istituzioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

La Virtus Bologna guida la classifica di serie A, con quattro punti di vantaggio su Milano.

Confcommercio sottolinea l'importanza di un percorso strategico per il centro di Forlì, evidenziando che investire oggi contribuisce a risultati futuri.

