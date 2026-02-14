Binasco ambientalisti in presidio | No Tesm | non vogliamo l’autostrada

Gli ambientalisti di Binasco protestano perché temono il peggioramento dell'inquinamento causato dall’aumento del traffico. Nel 2004, circa 22.000 veicoli attraversavano il paese ogni giorno, mentre nel 2019 la cifra è salita a 33.000. Oggi, il numero di automobili che passano per le strade di Binasco è ancora più alto, portando preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sulla salute dei residenti. Per questo, si sono radunati in presidio per dire no alla costruzione dell’autostrada Tesm.

Nel 2004 il transito era di 22mila veicoli; nel 2019 il numero era salito a 33mila e oggi è sicuramente cresciuto ulteriormente. Sono i dati relativi alla Sp 40 Binasca snocciolati ieri durante il presidio contro l'ipotesi di realizzazione della Tesm (Tangenziale Esterna Sud Milano), che si è tenuto ieri mattina a Binasco. Il presidio è stato promosso da Avs e da diverse associazioni ambientaliste, tra cui l'associazione Parco Sud e le Sentinelle del Verde. "Sentiremo tutte le associazioni e la Regione - spiega Ruggero Rognoni, presidente dell'associazione Parco Sud -. Il problema reale della Binasca (SP 40) viene sottovalutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Binasco, ambientalisti in presidio: "No Tesm: non vogliamo l'autostrada"