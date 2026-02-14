Bimbo con cuore danneggiato a Napoli appello Ordini medici | Ricostituire équipe prima possibile

Un bambino napoletano ha subito un trapianto di cuore con danni alla struttura, e questa situazione ha portato gli ordini medici a chiedere di riunire subito la squadra dedicata ai trapianti. La sospensione delle operazioni al ‘Monaldi’ si è resa necessaria dopo che si è scoperto il problema con l’organo ricevuto. Ora, l’obiettivo è ripristinare in fretta le attività per garantire interventi sicuri.

(Adnkronos) – "Ricostruire il prima possibile l'équipe che si occupa dei trapianti" dell'ospedale 'Monaldi' di Napoli dove l'attività è al momento sospesa dopo il caso del bambino che ha ricevuto un cuore 'danneggiato'. A lanciare l'appello è il presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli. "Al di là delle responsabilità del caso specifico, molto complesso – che è assolutamente corretto vengano indagate e perseguite – in Italia ogni anno di effettuano 400 trapianti di cuore senza nessun problema – spiega Anelli all'Adnkronos Salute – Capisco il dramma della famiglia, è corretto fare una ulteriore e puntigliosa verifica delle procedure visto che hanno messo la vita del proprio figlio nelle mani dei medici, ma ci sono tanti pazienti che aspettano una risposta.