Bimbo col cuore ‘bruciato’ chi lo vuole rioperare | l’annuncio del legale di famiglia

Il legale della famiglia ha annunciato che il bambino di Napoli, con il cuore danneggiato, potrebbe essere sottoposto a un secondo intervento chirurgico. La famiglia cerca un medico disposto a intervenire di nuovo, mentre il piccolo si trova in condizioni molto gravi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi. La decisione dipende dalla disponibilità di un chirurgo specializzato in casi così delicati, che possa tentare di salvare il suo cuore.

Nuovi sviluppi sulla vicenda del bambino di Napoli sottoposto a trapianto di cuore continuano ad alimentare apprensione e interrogativi, mentre il piccolo resta ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi. Secondo quanto emerso, il bambino trapiantato con quello che è stato definito un “cuore bruciato” “non è più trapiantabile”. A esprimere questo parere sono stati i medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, consultati su richiesta della famiglia, che continuava a nutrire speranze. A rendere noto l’esito del consulto è stato, in collegamento televisivo con la trasmissione Mi manda Raitre, l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il legale della famiglia ha annunciato che il bambino con il cuore gravemente danneggiato sta attraversando un momento difficile a causa della sua condizione, che lo costringe a lunghe terapie e controlli costanti.

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

