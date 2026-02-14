Biblioteca cifre importanti per la cultura

GAVORRANO, il primo anniversario della biblioteca Elena Maestrini si celebra con numeri che dimostrano un forte coinvolgimento della comunità. In questo anno, la struttura ha accolto oltre 10.000 visitatori, tra bambini, studenti e adulti, che frequentano regolarmente gli spazi dedicati alla lettura e allo studio. La biblioteca, aperta un anno fa, si presenta come un punto di riferimento attivo, dove si tengono corsi, incontri e attività culturali che attirano ogni settimana nuove persone.

GAVORRANO Un anno della biblioteca Elena Maestrini: numeri, attività e una comunità che cresce! Soddisfazione dell'amministrazione comunale che, ad un anno dall'apertura al pubblico, della biblioteca comunale "Elena Maestrini" si conferma un presidio culturale vivo e partecipato, capace di coinvolgere bambini, famiglie, studenti e adulti in un percorso quotidiano di lettura, studio e socialità. "La Biblioteca - dicono dal Comune - ha aperto ufficialmente il 4 febbraio 2025, dopo l'inaugurazione del 22 novembre 2024, negli spazi della Porta del Parco delle Colline Metallifere, accanto al Museo della miniera nell'area Ex Bagnetti.