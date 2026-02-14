Bernini a Palazzo Barberini | il genio del Barocco in una mostra-evento con sculture arrivate da tutto il mondo

Gian Lorenzo Bernini, il celebre scultore e architetto del XVII secolo, torna a essere protagonista a causa di una mostra che riunisce opere provenienti da tutto il mondo. Le sue sculture, spesso conservate in musei lontani dall’Italia, trovano spazio nelle sale di Palazzo Barberini, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di ammirare i dettagli più nascosti delle sue creazioni. La mostra, aperta da pochi giorni, presenta anche pezzi mai visti prima in Italia, portando un pezzo di storia del Barocco sotto gli occhi di tutti.

A Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il Barocco torna a farsi protagonista assoluto con una grande mostra evento dedicata a Gian Lorenzo Bernini. L’esposizione riunisce sculture e capolavori provenienti da diversi musei internazionali, offrendo ai romani un percorso immersivo dentro il genio che ha trasformato per sempre il volto artistico della Capitale. Qualcosa da non perdere assolutamente. LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: quali le migliori “ Bernini e i Barberini”: l e informazioni utili per visitare la nuova mostra a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La mostra “ Bernini e i Barberini ”, a cura di Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, è ospitata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica dal 12 febbraio al 14 giugno 2026, ovvero a Palazzo Barberini.🔗 Leggi su Funweek.it

Domani apre a Roma una nuova mostra a Palazzo Barberini dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al suo rapporto con Maffeo Barberini, il primo grande committente del famoso scultore.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Alle Gallerie nazionali di arte antica apre la mostra Bernini e i Barberini; Roma, a Palazzo Barberini la grande esposizione sul legame tra Bernini e Maffeo Barberini; Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini: Bernini e i Barberini; Al via a Roma la grande mostra su Bernini e i Barberini.

Bernini a Palazzo Barberini: il genio del Barocco in una mostra-evento con sculture arrivate da tutto il mondoA Palazzo Barberini torna il Barocco: grande mostra su Bernini con capolavori dai musei di tutto il mondo. Imperdibile. msn.com

Bernini e i Barberini racconta la nascita del Barocco. La mostra-evento a RomaApre domani al pubblico la nuova mostra di Palazzo Barberini di Roma dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al rapporto con il suo primo grande committente, Maffeo Barberini. Bernini e i Barberini, curata ... formiche.net

Gian Lorenzo Bernini e Urbano VIII, a Palazzo Barberini il racconto di un sodalizio illuminato «Una mirabil congiuntura»: così Galileo Galilei aveva salutato, nel 1623, l’inizio del pontificato di Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini, poeta, intellettuale illuminato facebook

Una grande mostra a Palazzo Barberini racconta il rapporto di committenza tra Gian Lorenzo Bernini e papa Urbano VIII: un sodalizio che riconfigurò la Roma barocca e diede vita a un nuovo linguaggio destinato a imporsi in tutta Europa. x.com