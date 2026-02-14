Benessere in vacanza | Italia studia detrazioni Irpef per salute e turismo un investimento per corpo e mente

L’Italia sta valutando la possibilità di introdurre una detrazione Irpef per le spese legate al benessere durante le vacanze, dopo aver riscontrato un aumento delle richieste di soggiorni terapeutici e di relax. Questa misura mira ad incentivare le persone a prendersi cura di sé stessi, sia fisicamente che mentalmente, offrendo un aiuto concreto per le spese in strutture dedicate al benessere. Ad esempio, potrebbe essere possibile dedurre i costi di soggiorni in centri benessere o spa autorizzati, che sempre più spesso integrano trattamenti terapeutici e attività di rilassamento.

La vacanza che cura: cresce il turismo del benessere

In Italia cresce il turismo dedicato alla salute e al relax.

Benessere e natura a Fiuggi Terme: un binomio perfetto per ritemprare corpo e mente.

A circa due ore da Napoli, Fiuggi Terme è una destinazione ideale per chi cerca un equilibrio tra benessere e natura.

