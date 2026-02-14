Benessere in vacanza | Italia studia detrazioni Irpef per salute e turismo un investimento per corpo e mente

L’Italia sta valutando la possibilità di introdurre una detrazione Irpef per le spese legate al benessere durante le vacanze, dopo aver riscontrato un aumento delle richieste di soggiorni terapeutici e di relax. Questa misura mira ad incentivare le persone a prendersi cura di sé stessi, sia fisicamente che mentalmente, offrendo un aiuto concreto per le spese in strutture dedicate al benessere. Ad esempio, potrebbe essere possibile dedurre i costi di soggiorni in centri benessere o spa autorizzati, che sempre più spesso integrano trattamenti terapeutici e attività di rilassamento.

Vacanze che Curano: L'Italia Valuta la Detrazione Irpef per il Benessere. L'Italia potrebbe presto consentire ai contribuenti di detrarre dall'Irpef le spese sostenute per vacanze dedicate alla salute e al recupero psico-fisico. La proposta, lanciata dall'associazione Aidit durante la Bit di Milano, mira a riconoscere il valore della prevenzione e a incentivare un approccio più olistico alla salute, aprendo nuove prospettive per il settore turistico e termale nazionale. Un'idea che, se implementata, potrebbe trasformare la vacanza da semplice evasione a investimento nel benessere personale e nella produttività del Paese. La vacanza che cura: cresce il turismo del benessere In Italia cresce il turismo dedicato alla salute e al relax. Le agenzie di viaggio in Italia propongono detrazioni Irpef sulla vacanza-benessere. L'idea è stata presentata alla Bit di Milano. Viaggiare previene le malattie, spiegano da Aidit. Il benessere a BIT: più che un viaggio, un diritto. Durante l'incontro il Presidente AIDIT Domenico Pellegrino ha presentato la proposta di detraibilità fiscale della vacanza-benessere.