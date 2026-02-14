Il Team Beltrami Tsa e il Velo Club di Reggio Emilia scendono in corsa oggi, portando l’entusiasmo dei giovani ciclisti alla prima gara della stagione Under 23 Elite. La loro partecipazione alla 102ª Coppa San Geo, in provincia di Brescia, segna il debutto ufficiale e vede coinvolti 29 team provenienti da diversi Paesi. I due gruppi reggiani sono pronti a mettersi alla prova su un percorso impegnativo, che attraversa paesaggi collinari e strade sterrate.

Due squadre reggiane pronte al via della nuova stagione Under 23 Elite, prevista oggi. Sono il Team Beltrami Tsa e il Velo Club, che nel Bresciano partecipano alla 102ª edizione della prestigiosa Coppa San Geo, tradizionale appuntamento d’apertura che accoglie numerose formazioni provenienti anche dall’estero, per un totale di 29 gruppi. Lo spettacolo è assicurato. "Ripartiamo con entusiasmo e con la consapevolezza che l’inizio di stagione serve soprattutto a trovare ritmo e affiatamento, però guarderemo anche al risultato. Presentiamo un gruppo giovane, motivato. L’obiettivo è crescere gara dopo gara, curando i dettagli e costruire le basi per una stagione solida e di continuità", dice Stefano Chiari, team manager. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beltrami e Velo Club: l’entusiamo dei giovani

Il Velo Club si prepara a conquistare nuove vittorie.

Il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli apre le porte della sua nuova sede in via di Ponzano, un segno di crescita e rinnovamento.

Beltrami e Velo Club: l'entusiamo dei giovani; Il ciclismo riparte dalla 102ª Coppa San Geo, in gara anche le squadre reggiane.

