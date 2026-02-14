Beko un solo attore per il rilancio Il sindaco Fabio detta la linea

Il sindaco Fabio ha annunciato che Beko sarà l’unico attore incaricato di rilanciare l’azienda. La sua priorità è trovare entro l’anno un partner affidabile per riavviare la produzione. Per farlo, l’amministrazione comunale sta cercando un reindustrializzatore serio, capace di creare posti di lavoro concreti nel breve termine.

"La volontà comune è sempre la stessa: quella di trovare nell'arco di questo anno un reindustrializzatore serio, affidabile, così da avere poi garantita una riattivazione del lavoro concreto in tempi ragionevoli". Così il sindaco Nicoletta Fabio, che detta la linea sul futuro del sito Beko al termine della prima riunione plenaria tra Comune (presente anche il vicesindaco Michele Capitani), sindacati e il manager Gabriele Corradi, rappresentante di Palazzo pubblico nel Cda di 'Sviluppo Industriale Siena srl' (società costituita da Comune e Invitalia per la reindustrializzazione dell'area in viale Toselli).