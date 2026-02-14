Beer Attraction 2026 | da domani a Rimini Fiera Birra e Fuoricasa

Beer Attraction 2026 apre i battenti domani a Rimini Fiera, portando in città migliaia di appassionati e professionisti del settore. La manifestazione mette in mostra le ultime novità nel campo della birra artigianale, con stand di produttori italiani e internazionali. Quest’anno, il focus si concentra anche sulle tendenze del beverage e sul ruolo crescente del fuori casa. La fiera si svolge in un momento di grande fermento per il settore, che si prepara a presentare nuovi prodotti e idee innovative.

Grande attesa per la Fiera di Rimini: si prepara ad accendere i riflettori su Beer&Food Attraction 2026, l’evento di riferimento europeo per il mondo della birra, del beverage e del fuori casa. Dal 15 al 17 febbraio, professionisti, buyer e appassionati troveranno un palcoscenico unico dove scoprire tendenze, innovazioni e protagonisti di un settore in continua evoluzione. Ci abbiamo partecipato in più di un’occasione ed è davvero una garanzia a livello di esperienza e di emozioni. Con oltre 600 espositori previsti da 16 Paesi, un programma davvero denso di talk show, dibattiti, spunti di riflessione, competizioni e degustazioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

