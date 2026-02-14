Basket Stefano Bossi è il nuovo regista dell' Unieuro | Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno

Stefano Bossi ha scelto l’Unieuro Forlì perché cercava un ambiente competitivo e stimolante. La mattina di sabato 14 febbraio, davanti al presidente Giancarlo Nicosanti e al general manager Renato Pasquali, è stato annunciato il suo arrivo come nuovo regista della squadra. Bossi ha spiegato di aver trovato in questa società le condizioni ideali per rilanciarsi e affrontare la nuova stagione.

Il gm Pasquali: "Riequilibriamo la squadra dopo l'uscita di Allen". Il playmaker pronto a guidare i biancorossi in una stagione delicata Nella mattinata di sabato (14 febbraio), alla presenza del presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì Giancarlo Nicosanti e del gm Renato Pasquali, è stato ufficialmente presentato il nuovo playmaker biancorosso Stefano Bossi. Il presidente Giancarlo Nicosanti racconta: "Diamo il benvenuto a Stefano, che va a chiudere i movimenti di mercato in entrata e in uscita. Abbiamo aspettato perché non volevamo andare su profili che non fossero adatti alla nostra squadra.