Basket Stefano Bossi è il nuovo regista dell' Unieuro | Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno

Da today.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bossi ha scelto l’Unieuro Forlì perché cercava un ambiente competitivo e stimolante. La mattina di sabato 14 febbraio, davanti al presidente Giancarlo Nicosanti e al general manager Renato Pasquali, è stato annunciato il suo arrivo come nuovo regista della squadra. Bossi ha spiegato di aver trovato in questa società le condizioni ideali per rilanciarsi e affrontare la nuova stagione.

Il gm Pasquali: “Riequilibriamo la squadra dopo l’uscita di Allen”. Il playmaker pronto a guidare i biancorossi in una stagione delicata Nella mattinata di sabato (14 febbraio), alla presenza del presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì Giancarlo Nicosanti e del gm Renato Pasquali, è stato ufficialmente presentato il nuovo playmaker biancorosso Stefano Bossi. Il presidente Giancarlo Nicosanti racconta: "Diamo il benvenuto a Stefano, che va a chiudere i movimenti di mercato in entrata e in uscita. Abbiamo aspettato perché non volevamo andare su profili che non fossero adatti alla nostra squadra.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

L’Unieuro pesca il jolly: il nuovo playmaker è Stefano Bossi

L’Unieuro Forlì ha annunciato l’arrivo di Stefano Bossi come nuovo playmaker.

Basket, l'Unieuro in cerca di riscatto al Flaminio: arriva il derby con la Dole, esordio per il play Bossi

L'Unieuro Forlì ha deciso di cambiare rotta dopo le ultime sconfitte e si prepara al derby contro la Dole Rimini, che vuole riscattarsi davanti ai propri tifosi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: BASKET: L'Unieuro Forlì si rinforza col play Stefano Bossi; L’Unieuro pesca il jolly: il nuovo playmaker è Stefano Bossi; I contributi di Raffaele Baldini e Andrea Saule con Stefano Bossi sulla crisi del basket; Basket, l'Unieuro in cerca di riscatto al Flaminio: arriva il derby con la Dole, esordio per il play Bossi.

basket stefano bossi èBasket, l'Unieuro in cerca di riscatto al Flaminio: arriva il derby con la Dole, esordio per il play BossiLe parole di coach Antimo Martino: L'arrivo di Bossi spero possa darci da subito una mano, anche se chiaramente il giocatore ha fatto solo pochi allenamenti con noi ... today.it

: Stefano Bossi vicino al ritorno alla Pallacanestro TriesteLa Pallacanestro Trieste sembra pronta a raccogliere Stefano Bossi, rimasto free agent dopo la rinuncia della Blu Basket Bergamo. L'esperto esterno era stato cercato anche da ... pianetabasket.com