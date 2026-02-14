basket serie c despar con modena

La squadra di basket serie C, Despar 4 Torri, torna a giocare contro Modena, pochi giorni dopo aver vinto a Molinella. Questa volta, la partita si tiene a Ferrara, dove i giocatori di coach Spettoli cercheranno di confermare il buon stato di forma e conquistare altri punti in classifica.

Ritorna in campo la Despar 4 Torri di coach Spettoli a tre giorni dal grande successo a Molinella: oggi a Ferrara arriva il Mo.Ba. Modena, squadra neopromossa come i granata, che sta disputando un’ottima stagione. I modenesi, risaliti in C dalla Divisione Regionale 1, occupano attualmente il settimo posto in classifica, valido per i playoff. Osservati speciali saranno Matteo Guardasoni e Guazzaloca, i due migliori realizzatori di un Mo.Ba. che viene da un doppio stop di fila con Fortitudo e Piacenza. La Despar, invece, è in striscia positiva con i tre, convincenti, successi inanellati dall’arrivo di coach Spettoli sulla panchina granata: sembrava un miraggio, ma adesso la salvezza diretta dista solamente quattro punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Despar 4 Torri ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva battendo il Molix Molinella in trasferta, nel recupero della prima giornata di ritorno della serie C di basket.

La Despar 4 Torri affronta una difficile trasferta a Piacenza nel campionato di serie C di basket.

