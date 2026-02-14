Basket Serie B femminile | Greenlucca sfida il Prato coach Pistolesi avverte | Non sottovalutare l’avversario

Il coach Pistolesi ha messo in guardia le sue giocatrici prima della partita di sabato contro il Prato, che si svolgerà al Palatagliate. Greenlucca, dopo le ultime vittorie, vuole continuare il percorso positivo e si concentra sulla sfida contro un avversario che non va mai sottovalutato. Le giocatrici di Lucca si stanno allenando duramente per affrontare questa partita importante in casa.

Greenlucca cerca la conferma al Palatagliate: sabato sfida il Prato di coach Pistolesi. Lucca si prepara a un nuovo test casalingo nel campionato di serie B femminile di basket. Le ragazze del Greenlucca, attualmente tra le protagoniste del torneo, ospiteranno al Palatagliate il Pf Prato sabato alle 18:30, arbitri Lorenzo Cima di Viareggio e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino. L'obiettivo è consolidare la posizione in classifica, ma coach Pistolesi avverte: sottovalutare il Prato sarebbe un errore. Una sfida che va oltre la classifica. Il Greenlucca affronta questa partita con un vantaggio in classifica, mentre il Pf Prato lotta per evitare la retrocessione.