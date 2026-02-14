Basket Lucca | Pausa per pianificare l’assalto al vertice Siena insidia e Crocetta all’orizzonte

Il Basket Lucca annuncia una pausa nel campionato di basket, dopo aver conquistato alcune vittorie importanti e preparandosi a sfidare il Don Bosco Crocetta Torino il 22 febbraio al PalaTagliate. La squadra si ferma ora per riorganizzare le forze e studiare la strategia, mentre Siena si avvicina minacciosa in classifica. La sfida contro il Crocetta rappresenta un appuntamento decisivo per mantenere il ritmo e consolidare la posizione.

Basketball Club Lucca: Pausa Strategica in un Campionato Equilibrato. Il Basketball Club Lucca si prepara ad affrontare un periodo di riposo cruciale nel campionato di basket, in attesa della sfida casalinga contro il Don Bosco Crocetta Torino, prevista per il 22 febbraio al PalaTagliate di Lucca. La squadra, attualmente a pari punti con il Mens Sana Siena a 30 punti, sfrutterà questa pausa per recuperare energie e prepararsi al rush finale di una stagione estremamente competitiva. Un Girone di Andata di Successo. Il BCL arriva a questo turno di riposo forte di un girone di andata estremamente positivo, coronato da undici vittorie complessive, di cui otto consecutive.