La Fortitudo di coach Attilio Caja si prepara a giocare domani a Ruvo di Puglia, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in casa, ma necessita di confermare il miglioramento anche in trasferta. La partita si svolgerà alle 18 al PalaColombo e rappresenta un banco di prova importante per i biancoblù, che cercano di mantenere il passo con la classifica.

Cielo sereno in casa della Fortitudo di coach Attilio Caja, al lavoro in vista della trasferta che domani alle 18 vedrà i biancoblù impegnati al PalaColombo di Ruvo di Puglia. Una sfida sulla carta comoda, tanto per il trend che stanno vivendo le due squadre, quanto per il divario in classifica che - mentre si scrive - vede Bologna quinta e i pugliesi diciassettesimi. Partiamo dal primo punto. La Effe arriva dalle vittorie consecutive con Pistoia e Torino, due risultati importanti sia per confermare lo stato di grazia casalingo (12-1 il bilancio al PalaDozza, record di tutta l'A2), sia per cambiare il colore del referto di gara in trasferta dopo tre mesi a bocca asciutta.

Basket A2: domani i biancoblù di Caja dovranno confermare il cambio passo anche in trasferta. Effe, a Ruvo di Puglia il test-verità

La squadra della Libertas Livorno si prepara alla prossima sfida di Serie A2 a Ruvo di Puglia, dove i tifosi amaranto non potranno assistere alla partita.

