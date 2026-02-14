Basile e De Luca a San Valentino | Messina ha bisogno di correre non cediamo ai ricatti

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni nel giorno di San Valentino, accusando le pressioni politiche di ostacolare il progresso della città. Durante un evento nella Galleria Vittorio Emanuele, Basile ha sottolineato che Messina ha urgente bisogno di muoversi e di non farsi bloccare da ricatti o manovre esterne. Accanto a lui, Cateno De Luca ha ribadito la volontà di sostenere un rilancio deciso, cercando di respingere ogni tentativo di intimidazione.

Un bilancio politico, ma anche un atto d'accusa. Nel giorno di San Valentino, nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele, il sindaco di Messina Federico Basile, insieme al leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, ha spiegato pubblicamente le ragioni delle dimissioni del primo cittadino, intrecciando il resoconto dell'attività amministrativa con un duro affondo contro gli equilibri della politica regionale. Basile ha rivendicato il percorso compiuto dal 2022 ad oggi, respingendo le letture che parlano di arretramento. "Non è una resa, ma una decisione coraggiosa per sbloccare una situazione che rischiava di rallentare il cammino della città", ha affermato, facendo riferimento agli ostacoli incontrati in aula su diversi provvedimenti.