bartoccini rammarico e speranze al lumicino

La vittoria della Bartoccini Mc Restauri Perugia nel turno infrasettimanale di serie A1 femminile sorprende ancora molti, lasciando spazio a un misto di delusione e speranze tra i tifosi. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, ma resta ancora molto da fare per competere ai massimi livelli. In particolare, alcune giocatrici hanno evidenziato difficoltà nella fase difensiva, mentre altri punti di forza come l’attacco continuano a crescere.

Non smette di far riflettere la vittoria colta nel turno infrasettimanale di serie A1 femminile dalla Bartoccini Mc Restauri Perugia. Una vittoria tra quelle meno attese per le magliette nere che avevano di fronte una formazione di media classifica. La prova stavolta è stata convincente, soprattutto a livello di atteggiamento mentale e l’allenatore Stefano Micoli ha voluto sottolineare l’impegno del gruppo: "È una vittoria il cui merito va alle ragazze che hanno fatto una bella prestazione. C’è però anche rammarico perché questa prestazione è arrivata soltanto in un contesto come questo dove ormai è difficilissimo poter pensare di salvare la squadra, anche se ancora manca l’aritmetica certezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La squadra di volley femminile della Bartoccini MC Restauri sta per scendere di categoria.

