Via dei Frilli si svuota dopo un nuovo sgombero. La facente funzione sindaco, Claudia Pecchioli, ha deciso di intervenire perché la zona era invasa da baracche e montagne di rifiuti abbandonati da tempo, creando rischi concreti per la salute e la sicurezza dei residenti. Le operazioni hanno portato alla rimozione di molte tende e strutture improvvisate, lasciando un’area più pulita e sicura.

Sgomberata l’area di via dei Frilli, da tempo occupata abusivamente con baracche di fortuna e tende. L’ordinanza, a firma della facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli, è stato assunto "al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per motivi sanitari di igiene". Non è la prima volta che accade, tra l’altro. A più riprese quel terreno è stato occupato da insediamenti non autorizzati con la presenza anche di animali. Stavolta l’ordinanza nasce dal sopralluogo effettuato lo scorso 16 gennaio, dalla polizia locale di Sesto, nel quale era stata rilevata la presenza di manufatti "tipo tenda" in cui erano stipati letti di fortuna, alcuni mobili ed effetti personali, in una situazione di igiene estremamente precaria e pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baracche e montagne di rifiuti. Nuovo sgombero in via dei Frilli

A Firenze, un quartiere chiamato “la nuova terra dei fuochi” si affaccia tra baracche e rifiuti.

Questa mattina a Firenze, in via dell’Isolotto, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e rifiuti nelle vicinanze dell’ex campo nomadi.

