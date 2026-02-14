Balla coi lupi | il western di Costner riscopre la cultura Sioux e sfida gli stereotipi di Hollywood Stasera su Rai 3

Kevin Costner ha portato in tv “Balla coi lupi” per mostrare la cultura Sioux e mettere in discussione le rappresentazioni stereotipate dei nativi americani. La pellicola, trasmessa questa sera su Rai 3, ha contribuito a cambiare il modo in cui Hollywood ha dipinto i popoli indigeni, portando sullo schermo personaggi più autentici e complessi.