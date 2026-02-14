Balla coi lupi | il western di Costner riscopre la cultura Sioux e sfida gli stereotipi di Hollywood Stasera su Rai 3
Kevin Costner ha portato in tv “Balla coi lupi” per mostrare la cultura Sioux e mettere in discussione le rappresentazioni stereotipate dei nativi americani. La pellicola, trasmessa questa sera su Rai 3, ha contribuito a cambiare il modo in cui Hollywood ha dipinto i popoli indigeni, portando sullo schermo personaggi più autentici e complessi.
“Balla coi lupi” torna in TV: un western rivoluzionario che sfidò Hollywood e riscrisse la storia dei nativi americani. Stasera, alle 21:25 su Rai 3, il pubblico italiano potrà rivivere l’epico western di Kevin Costner, “Balla coi lupi”. Il film, vincitore di sette premi Oscar nel 1991, racconta la storia del tenente John Dunbar e del suo inaspettato incontro con la cultura Sioux, offrendo una rappresentazione inedita e rispettosa dei nativi americani. Un progetto controcorrente: le sfide di Costner e la nascita di un mito. Nel 1990, l’idea di Kevin Costner di realizzare un western di quasi tre ore, con dialoghi in lingua Lakota, rappresentava una scommessa audace per Hollywood.🔗 Leggi su Ameve.eu
