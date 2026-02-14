Balla al traguardo disegna i vestiti che indossa gli smalti | chi è Braathen l' eroe del Brasile

Braathen ha fatto scalpore al traguardo, dove ha mostrato le sue creazioni di moda disegnando i vestiti e applicando gli smalti. Perché il suo nome è sulla bocca di tutti, lo si deve anche alla sua partecipazione alla settimana della moda di Copenaghen, un evento inatteso per un atleta. Tra le sue passioni, c’è il ricordo di Pelé, che ha citato durante la sfilata, portando il Brasile ancora una volta sotto i riflettori grazie alla sua originalità.

Salta e balla Lucas fra le scariche di neve e pioggia, mentre noi cadiamo. Avvolto nella bandiera verdeoro, commosso, Pinheiro Braathen consegna al Brasile di mamma Alessandra la prima medaglia nella storia dei Giochi Invernali in un gigante reso impegnativo dal meteo. Risponde al telefono in italiano (cosa che non fa nelle interviste o nelle conferenze perché è un perfezionista e non si sente sicuro), in linea c'è Alberto Tomba: «Sto piangendo come te, sei il migliore». È l'unica traccia di tricolore sul podio, il mito di Alberto. Il presente è gramo nelle discipline tecniche, e non da ieri.

Braathen, il giocatore che ha ispirato Pelé e ha fatto scalpore in una sfilata di moda a Copenaghen, ha rotto con la Norvegia dopo aver tentato di imitare Ronaldinho alla fine di una bella vittoria.

