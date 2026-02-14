Bagnoli Manfredi sulle polveri sottili | Più preoccupato per Piazza Garibaldi

Il sindaco Manfredi ha commentato le recenti polemiche sui camion a Bagnoli e gli sforamenti di pm10, spiegando che è più preoccupato per le condizioni di Piazza Garibaldi. La sua preoccupazione deriva dal fatto che i livelli di polveri sottili nelle zone centrali della città hanno raggiunto valori critici, influenzando la qualità dell’aria e la salute dei cittadini. Recentemente, sono state installate nuove centraline di monitoraggio vicino alla stazione, che hanno registrato picchi di pm10 superiori ai limiti consentiti, alimentando il dibattito sulle misure di tutela ambientale.

Manfredi replica sulle proteste per i camion a Bagnoli e gli sforamenti di pm10: “Mi preoccupa di più Piazza Garibaldi”. Monitoraggio e misure in corso. “Smog per i camion a Bagnoli? Sono più preoccupato per le polveri sottili a piazza Garibaldi”. È quanto affermato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alle domande sulle preoccupazioni espresse da comitati e residenti dell’area occidentale, dove da giorni si registrano proteste contro i camion diretti nell’ex area Italsider per i lavori di bonifica e messa in sicurezza della colmata in vista della Coppa America di vela. “Parliamo di polveri sottili: mi preoccupa molto di più il nodo di Piazza Garibaldi, dove lo sforamento avviene non dico tutti i giorni ma quasi, rispetto a Bagnoli”. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bagnoli, Manfredi sulle polveri sottili: “Più preoccupato per Piazza Garibaldi” Inquinamento a Bagnoli: polveri sottili superano i limiti di legge, allerta crescente. L’aria a Bagnoli è sempre più pesante da respirare. Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati Arpac Da settimane i residenti di Bagnoli si chiedono cosa stia davvero succedendo nell’aria. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Manfredi: Smog a Bagnoli? Sono più preoccupato per le polveri sottili a piazza Garibaldi; Sforamenti Pm10 a Bagnoli, Manfredi: Non mi preoccupano, a Garibaldi si sta peggio; America's Cup, Manfredi: Sforamenti polveri a Bagnoli? Già presi provvedimenti; Lavori Bagnoli, Manfredi: Aria inquinata dalle polveri sottili? Mi preoccupano di più altre zone. Lavori Bagnoli, Manfredi: Aria inquinata dalle polveri sottili? Mi preoccupano di più altre zoneManfredi sugli sforamenti di pm10 a Bagnoli: Mi preoccupa di più piazza Garibaldi. In Prefettura firmato il protocollo per assumere residenti e svantaggiati. Aria inquinata dalle polveri sottili a B ... fanpage.it Sforamenti Pm10 a Bagnoli, Manfredi: Non mi preoccupano, a Garibaldi si sta peggioIl commento dei sindaco di Napoli e commissario di Governo per la bonifica dopo la pubblicazione dei dati dell'Arpac sull'inquinamento dell'aria ... napolitoday.it DOMANI POMERGGIO DANCE CON BLACK TYPES LIVE Domenica 15 febbraio, Piazza Garibaldi si trasforma in una pista da ballo con l’esclusivo live set di Black Types! Il progetto musicale, nato dalla collaborazione tra il deejay producer Mirko Vice facebook