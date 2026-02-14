Bagnoli | ecco 1,5 miliardi per le bonifiche dell?area | Tanto lavoro per tutti

A Bagnoli, il governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro per bonificare l’area, un investimento che porterà diversi anni di lavori. La cifra, annunciata ufficialmente, mira a ripulire un sito molto contaminato, creando nuove opportunità di lavoro per la zona. I lavori di risanamento si protrarranno tra cinque e sei anni, coinvolgendo numerosi operai e imprese locali.

I fatti prima di tutto: «L’investimento per le bonifiche nell’area di Bagnoli è di 1,5 miliardi, i lavori di risanamento dureranno tra i 5 e i 6 anni potremo così garantire lavoro sicuro e retribuito, che non è mai scontato, ai lavoratori svantaggiati di Bagnoli» così il sindaco e commissario per le bonifiche dell’area ex Italsider Gaetano Manfredi. Ad assumere saranno le aziende che stanno lavorando alle bonifiche: «Ad oggi nei cantieri nell’area dell’Italsider - racconta l’ingegnere Davide Pelenghi, rappresentante Greenthesis, cioè di tutte le imprese che hanno aperto i cantieri nel sito della ex fabbrica del ferro - sono già a lavoro circa 250 persone tra cui anche lavoratori di Bagnoli e ora faremo selezioni mirate per dare precedenza a lavoratori svantaggiati di questo territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

A Bagnoli, si lavora per riqualificare il sito e creare più posti di lavoro per i residenti.

