Baci sul ghiaccio proposte di nozze e tradimenti | l’amore alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono accaduti avvenimenti che hanno acceso le emozioni più profonde. Charlene Guignard e Marco Fabbri si sono scambiati un bacio sul ghiaccio, mentre Breezy Johnson ha ricevuto una proposta di matrimonio durante la gara di discesa. Nel frattempo, Sturla Holm Lægreid ha confessato pubblicamente un tradimento, creando scompiglio tra gli atleti in gara. Sono momenti che dimostrano come lo sport possa svelare aspetti inaspettati della vita privata.

Romantica anche la storia che ha per protagonista la pattinatrice di velocità sul ghiaccio Jutta Leerdam: quando ha infranto un record olimpico e si è portata a casa la medaglia d'oro nei 1000 metri femminili di speed skating, il fidanzato Jake Paul, pugile e influencer che tifava per per lei sugli spalti del Milano Speed Skating Stadium, non è riuscito a trattenere le lacrime. E le immagini della sua commozione hanno subito fatto il giro dei social. C'è anche chi, a Milano Cortina 2026, l'amore l'ha perso. È il caso di Sturla Holm Lægreid. Subito dopo aver vinto il bronzo nel biathlon, lo scandinavo, in diretta sulla tv norvegese, invece di gioire per la medaglia appena conquistata ha confessato in lacrime di aver tradito la fidanzata: «Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più straordinaria del mondo.