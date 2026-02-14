Avis c’è l’assemblea | Momento di confronto

L’assemblea dei donatori di sangue Avis di Gualdo Tadino si svolge sabato 21 febbraio alle 17 nel centro di vita associata della Caritas, in via Monte Alago. La riunione serve a discutere le nuove iniziative e a raccogliere le opinioni dei volontari. La presenza dei soci è importante per condividere idee e pianificare le attività future dell’associazione.

GUALDO TADINO - L' assemblea sociale dei donatori di sangue dell' Avis comunale "Adriano Pasquarelli" è stata convocata per le 17 di sabato 21 febbraio nei locali del Cvs, il centro di vita associata della Caritas, in via Monte Alago. "È uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa, momento fondamentale di confronto, partecipazione e condivisione delle attività svolte e delle prospettive future". Il presidente Maurizio Brunetti presenterà la relazione a nome del Consiglio direttivo: illustrerà nel dettaglio l'attività svolta dall'Avis locale durante l'anno 2025, parlerà dei più importanti risultati raggiunti, delle iniziative realizzate e dell'impegno costante dei volontari a favore della promozione della donazione del sangue e della salute del territorio.