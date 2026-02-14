L'Avellino ha annunciato la lista dei convocati in vista della partita contro il Pescara, che si gioca domenica e potrebbe determinare le sorti di entrambe le squadre. La gara si svolge allo stadio Partenio e rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa di risalire in classifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto La venticinquesima giornata di Serie BKT vedrà affrontarsi Avellino e Pescara, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di entrambe. Il tecnico Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati, confermando la disponibilità di gran parte della rosa. Tornano a disposizione in tre: Filippo Reale, Filippo Missori e Marco Sala che hanno saltato l’ultima gara interna contro il Frosinone. I convocati. Iannarilli, Missori, Sala, Palmiero, Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, D’Andrea, Biasci, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Cancellotti, Daffara, Besaggio, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino verso il Pescara: ecco la lista dei convocati

Ecco la lista dei convocati dell'Avellino per la partita contro lo Spezia, in programma domani sera alle 19.

Questa mattina mister Biancolino ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domenica tra Avellino e Frosinone.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pescara, verso la sfida di Avellino: in difesa torna Bettella, Altare scalpita; Verso Avellino-Pescara: Roberto contro Lorenzo, al Partenio il derby degli Insigne; Avellino: silenzio stampa, tanti dubbi e due sfide verità all'orizzonte; Max… risposta: l’elisir delle trasferte rilancia il Frosinone verso il sogno.

Verso Avellino-Pescara: vigilia senza conferenza di Gorgone, le ultimeAvellino-Pescara: gara in programma domani alle 19,30. Vigilia senza conferenza pregara di Gorgone. Biancazzurri pronti a cambiare pelle, sarà 4-3-2-1. L’ex Cagnano recuperato, Bettella torna dalla sq ... rete8.it

Verso Avellino-Pescara: Cagnano in gruppo, differenziato per OliveriVerso Avellino-Pescara: gara in programma domenica alle 19,30. L’ex Cagnano ha smaltito la contrattura alla schiena e questa mattina (seduta a porte chiuse) è rientrato in gruppo. Farà il suo esordio ... rete8.it

Avellinozon. . Verso la sfida tra #Avellino e #Frosinone, i ragazzi di mister Biancolino hanno svolto questo pomeriggio un allenamento a porte chiuse. La squadra ha lavorato con grande concentrazione, curando gli ultimi dettagli in vista della gara di domani. L facebook