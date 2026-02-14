Avellino verso il Pescara | ecco la lista dei convocati
L'Avellino ha annunciato la lista dei convocati in vista della partita contro il Pescara, che si gioca domenica e potrebbe determinare le sorti di entrambe le squadre. La gara si svolge allo stadio Partenio e rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa di risalire in classifica.
La venticinquesima giornata di Serie BKT vedrà affrontarsi Avellino e Pescara, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di entrambe. Il tecnico Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati, confermando la disponibilità di gran parte della rosa. Tornano a disposizione in tre: Filippo Reale, Filippo Missori e Marco Sala che hanno saltato l'ultima gara interna contro il Frosinone. I convocati. Iannarilli, Missori, Sala, Palmiero, Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Biasci, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Cancellotti, Daffara, Besaggio, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne.
Avellino, novità e infortuni: ecco la lista dei convocati per Spezia
Ecco la lista dei convocati dell'Avellino per la partita contro lo Spezia, in programma domani sera alle 19.
Avellino-Frosinone: la lista dei convocati di mister Biancolino
Questa mattina mister Biancolino ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domenica tra Avellino e Frosinone.
Verso Avellino-Pescara: vigilia senza conferenza di Gorgone, le ultimeAvellino-Pescara: gara in programma domani alle 19,30. Vigilia senza conferenza pregara di Gorgone. Biancazzurri pronti a cambiare pelle, sarà 4-3-2-1. L'ex Cagnano recuperato, Bettella torna dalla sq
Verso Avellino-Pescara: Cagnano in gruppo, differenziato per OliveriVerso Avellino-Pescara: gara in programma domenica alle 19,30. L'ex Cagnano ha smaltito la contrattura alla schiena e questa mattina (seduta a porte chiuse) è rientrato in gruppo. Farà il suo esordio
