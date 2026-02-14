Avellino tra scelte illusioni e privatizzazioni | il destino dei servizi pubblici

Avellino vive una svolta decisiva: le decisioni politiche hanno portato alla privatizzazione di servizi essenziali, come l’acqua e i trasporti pubblici. La città si confronta con un cambiamento che rischia di lasciare fuori alcuni cittadini, soprattutto chi non può permettersi tariffe più alte. Questa nuova direzione ha già portato a riduzioni di servizi e a un aumento delle tariffe per molte famiglie. La gente si chiede cosa succederà nelle prossime settimane, mentre le voci di protesta crescono tra i residenti.

Nel cuore del capoluogo, la gestione dei servizi pubblici mostra il volto di una città divisa tra interessi privati e beni comuni Avellino – I servizi pubblici di Avellino sono in mano a chi, in politica, ha deciso che tutto può diventare affare privato. Lo dice chiaramente Nicola Giordano, ex consigliere di opposizione al Comune, in merito alla vicenda di Avellino Città Servizi S.r.l. (ACS). La questione non è tecnica, né una banale faccenda di bilanci. È politica. È la città che decide chi la guida, dove va, cosa tiene e cosa cede. E fino ad oggi, pare che abbia scelto di cedere. "Chi guiderà la città nei prossimi anni sui servizi deve dire parole chiare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

