Autrice di una bella prestazione nella staffetta a Milano Cortina l' erede della dinastia più celebre dello sci di fondo azzurro ha deciso di dire basta Ecco i motivi

Manuela, figlia di Giorgio e nipote di Manuela, ha annunciato il ritiro dallo sci di fondo dopo aver partecipato alla staffetta a Milano Cortina, un gesto che sorprende data la sua giovane età e le recenti prestazioni. La decisione arriva pochi giorni dopo aver contribuito con una buona frazione alla squadra italiana, ma lei stessa spiega di aver deciso di fermarsi perché vuole dedicarsi ad altri progetti. La sua famiglia ha portato a casa numerosi medaglie olimpiche e mondiali, e ora lei preferisce fare un passo indietro.
I l cognome è di quelli che fanno tremare i polsi, una leggenda scritta sulla neve tra gli ori di papà Giorgio a Torino 2006 e i trionfi leggendari di zia Manuela. Eppure, Martina Di Centa ha scelto di scrivere l’ultimo capitolo della sua storia sportiva con una parola che profuma di libertà: casa. A soli 26 anni, nel pieno della maturità atletica e dopo una prova maiuscola nella staffetta dello sci di fondo di Milano Cortina 2026, la carabiniera di Paluzza ha annunciato il ritiro. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Martina Di Centa, la forza di dire basta. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Tesero, proprio dove Martina aveva appena dimostrato di poter correre «alla pari con le migliori del mondo». 🔗 Leggi su Iodonna.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: stupisce l'Italia nella staffetta femminile di sci di fondo!
L’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta femminile di sci di fondo, grazie a una performance energica e determinata.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: l'Italia ci ha fatto sognare nella staffetta femminile di fondo. Ora il gigante
L'Italia ha emozionato il pubblico con la vittoria nella staffetta femminile di fondo, un risultato che ha conquistato i tifosi e ha riacceso la passione per le discipline invernali.
