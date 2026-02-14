Autovelox e telelaser settimana di verifiche sulle strade | ecco dove saranno i controlli

La Polizia locale di Forlì ha annunciato una settimana di controlli intensificati con autovelox e telelaser, a causa dell’aumento degli incidenti registrati negli ultimi mesi sulle strade principali della città. In particolare, i controlli si concentreranno su viali e rotatorie frequentate quotidianamente da molti automobilisti, per garantire il rispetto dei limiti di velocità e ridurre i rischi di incidenti.

Servizi mirati per ridurre il rischio di incidentalità. Ecco giorni e vie interessate dai rilevamenti Nell'ambito del piano di prevenzione e sicurezza stradale, la Polizia locale di Forlì disporrà un potenziamento dei controlli delle velocità sulle maggiori arterie stradali cittadine. I servizi saranno effettuati anche attraverso l'utilizzo di dispositivi di rilevazione quali telelaser e autovelox posizionati nei tratti di strada caratterizzati da maggior flusso veicolare o da criticità legate alla sicurezza stradale e verranno comunicati settimanalmente attraverso la stampa per una più ampia informazione e con l'auspicio che ciò possa contribuire a ridurre il rischio di incidentalità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Comando della Polizia municipale ha avviato una settimana di controlli mirati con autovelox e Scout nelle strade cittadine, puntando a aumentare la sicurezza e prevenire incidenti lungo le arterie principali.

Durante la settimana di Capodanno, la polizia locale intensifica i controlli stradali con autovelox, telelaser e UMP.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 9 al 15 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Controlli Autovelox e Telelaser mobili nella settimana dal 16 al 22 febbraio; Tutor in autostrada, si rischia lo spegnimento su 83 tratte: Anche quasi tutti i telelaser fuori gioco per il decreto omologazioni.

Autovelox e telelaser nel Lazio: pubblicato il calendario delle postazioni mobili per la settimana 2–8 febbraio 2026Autovelox e telelaser nel Lazio: Polizia Stradale e Astral Infomobilità diffondono il calendario delle postazioni mobili per la settimana 2–8 febbraio 2026, con controlli su SS 2 Cassia, A24 Roma–Tera ... latinaquotidiano.it

Dove sono le postazioni autovelox attive a Verona questa settimanaAutovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox ... veronaoggi.it

Ecco le strade a scorrimento veloce che saranno monitorate dalla Polstrada tramite sistemi mobili Telelaser e Autovelox facebook